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04 июля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": в Подмосковье задержали подозреваемого по делу 1999 года

"Московский патруль": в Подмосковье задержали подозреваемого по делу 1999 года

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В Подмосковье полицейские совместно с сотрудниками Следственного комитета установили и задержали подозреваемого в тяжком преступлении, совершенном в 1999 году.

По данным следствия, хозяин имения вместе с приятелями почти 24 года назад жестоко избили водителя такси возле проходной завода. От полученных травм мужчина скончался в больнице. Тогда не удалось оперативно задержать злоумышленников. Выйти на их след удалось только сейчас.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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