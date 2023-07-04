"Московский патруль": в Подмосковье задержали подозреваемого по делу 1999 года

В Подмосковье полицейские совместно с сотрудниками Следственного комитета установили и задержали подозреваемого в тяжком преступлении, совершенном в 1999 году.



По данным следствия, хозяин имения вместе с приятелями почти 24 года назад жестоко избили водителя такси возле проходной завода. От полученных травм мужчина скончался в больнице. Тогда не удалось оперативно задержать злоумышленников. Выйти на их след удалось только сейчас.



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