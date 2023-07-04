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04 июля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": полиция задержала аферистов, которые торговали жильем умерших людей

"Московский патруль": полиция задержала аферистов, которые торговали жильем умерших людей

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Полицейские разоблачили вероятных аферистов, которые торговали жильем умерших людей.

Сначала злоумышленники искали квартиры, владельцев которых уже нет в живых, потом подделывали договоры купли-продажи, якобы оформленные еще при жизни хозяев квадратных метров и находили добросовестных покупателей.

Подозреваемых проверяют на причастность к махинациям с квартирой в поселке Развилка. По местам проживания сообщников полицейские обнаружили так называемый набор мошенника – поддельные печати, фиктивные договоры, копии паспортов и расписки. Возбуждено уголовное дело.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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