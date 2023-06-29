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29 июня, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": полицейские задержали наркоторговца в Егорьевске

"Московский патруль": полицейские задержали наркоторговца в Егорьевске

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Полицейские задержали наркоторговца в Егорьевске. При себе у закладчика была партия наркотических веществ, которую он хранил в нижнем белье.

Полицейские изъяли 37 свертков с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, в части изъятого порошка содержатся наркотические средства – метадон и героин.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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