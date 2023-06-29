29 июня, 21:30Происшествия
"Московский патруль": полицейские задержали наркоторговца в Егорьевске
Полицейские задержали наркоторговца в Егорьевске. При себе у закладчика была партия наркотических веществ, которую он хранил в нижнем белье.
Полицейские изъяли 37 свертков с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, в части изъятого порошка содержатся наркотические средства – метадон и героин.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль