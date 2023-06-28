"Московский патруль": пес террориризирует окрестности парка генерала Жадова в Москве

Агрессивный пес террориризирует окрестности парка генерала Жадова в Москве. Животное загрызло одну собаку и нанесло вред еще одной. Кроме того, собака чуть не убила пожилую женщину, которая защищала своего внука.

Некоторые хозяева пренебрегают правилами и выгуливают собак в общественных местах без намордников. Почему ответственность всегда на хозяине животного? И как найти управу на легкомысленных владельцев крупных собак? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.