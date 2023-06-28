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28 июня, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": полицейские задержали мужчину, укравшего алкоголь в магазине

"Московский патруль": полицейские задержали мужчину, укравшего алкоголь в магазине

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Полицейские задержали мужчину, укравшего две бутылки коньяка и виски в алкомаркете в столичном районе Измайлово.

Мужчину засняли камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина зашел в магазин с ружьем, выбрал напитки, а затем ушел не заплатив и угрожая продавцам оружием.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, оперативники в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого и его местонахождение. Когда сотрудники пришли к нему домой, мужчина встретил их с оружием в руках. Чтобы обезвредить мужчину, один из полицейских взял ружье за ствол и отвел его в сторону от себя. В этот момент произошел выстрел, пуля попала в стену.

В настоящее время злоумышленник является фигурантом сразу двух уголовных дел. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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