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27 июня, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": в Москве полицейские задержали наркофермера

"Московский патруль": в Москве полицейские задержали наркофермера

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В Москве полицейские задержали наркофермера. Мужчина превратил съемную квартиру в грибную плантацию.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в салоне его автомобиля 53 свертка, которые похожи на камни. Таким образом злоумышленник маскировал наркотические вещества, чтобы распространять через тайники-закладки.

Как показала экспертиза, внутри каждого "камня" находился гашиш или галлюциногенные грибы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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