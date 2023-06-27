"Московский патруль": в Москве полицейские задержали наркофермера

В Москве полицейские задержали наркофермера. Мужчина превратил съемную квартиру в грибную плантацию.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в салоне его автомобиля 53 свертка, которые похожи на камни. Таким образом злоумышленник маскировал наркотические вещества, чтобы распространять через тайники-закладки.

Как показала экспертиза, внутри каждого "камня" находился гашиш или галлюциногенные грибы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.