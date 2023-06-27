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27 июня, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": историей с нападением бойцовской собаки в Москве заинтересовался СК

"Московский патруль": историей с нападением бойцовской собаки в Москве заинтересовался СК

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История с нападением бойцовской собаки на жителей Москвы заинтересовала председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, который поручил руководителю московского главка СКР Андрею Стрижову инициировать передачу материалов уголовного дела из органов внутренних дел.

Агрессивный питбуль загрыз одну собаку, искусал местного жителя, а также чуть не убил пенсионерку, когда та защищала своего внука. Однако хозяин пса продолжает выгуливать питомца без намордника. Из-за этих действий люди опасаются за себя и своих детей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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