"Московский патруль": в Подмосковье ликвидировали сеть наркоторговцев

Полицейские ликвидировали масштабную сеть наркоторговцев в Подмосковье и изъяли более 150 килограммов "синтетики". Дельцы производили отраву в лабораториях, после чего ее уже распространяли местные дилеры. Но этого организаторам оказалось мало, и они решили поставлять вещества за границу.

Как маскировали запрещенный груз? И что теперь грозит контрабандистам? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.