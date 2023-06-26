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26 июня, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": в Подмосковье ликвидировали сеть наркоторговцев

"Московский патруль": в Подмосковье ликвидировали сеть наркоторговцев

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Полицейские ликвидировали масштабную сеть наркоторговцев в Подмосковье и изъяли более 150 килограммов "синтетики". Дельцы производили отраву в лабораториях, после чего ее уже распространяли местные дилеры. Но этого организаторам оказалось мало, и они решили поставлять вещества за границу.

Как маскировали запрещенный груз? И что теперь грозит контрабандистам? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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