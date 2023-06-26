26 июня, 21:35Происшествия
"Московский патруль": в Подмосковье задержали подозреваемых в вымогательстве 600 тыс руб
В Подмосковье задержали подозреваемых в вымогательстве 600 тысяч рублей. Об этом сообщила начальник УИиОС ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Установлено, что двое злоумышленников, находясь в одном из автосервисов в поселке Томилино, причинили 35-летнему москвичу телесные повреждения и потребовали передать 600 тысяч рублей в счет вымышленного долга. После этого пострадавший обратился в полицию.
Задержанные вину не признали, кто-то и вовсе делал вид, что, якобы, не понимает за что задержан. По решению суда все трое заключены под стражу.
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