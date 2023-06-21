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21 июня, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": Александр Мавриди впервые заговорил за все время судебного процесса

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Подозреваемый в убийстве Владимира Моругова Александр Мавриди впервые заговорил за все время судебного процесса. В соседнем боксе находился его вероятный сообщник Паша Ахметов и четверо соучастников побега из изолятора временного содержания.

Гособвинение предложило назначить Мавриди более 20 лет колонии строго режима. Суд вынесет решение через неделю.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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