"Московский патруль": Александр Мавриди впервые заговорил за все время судебного процесса

Подозреваемый в убийстве Владимира Моругова Александр Мавриди впервые заговорил за все время судебного процесса. В соседнем боксе находился его вероятный сообщник Паша Ахметов и четверо соучастников побега из изолятора временного содержания.

Гособвинение предложило назначить Мавриди более 20 лет колонии строго режима. Суд вынесет решение через неделю.

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