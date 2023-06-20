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20 июня, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": таможенники в аэропорту Внуково пресекли незаконный ввоз бриллиантов

"Московский патруль": таможенники в аэропорту Внуково пресекли незаконный ввоз бриллиантов

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Таможенники в аэропорту Внуково изъяли крупную партию контрабандных драгоценных камней. Более 80 крупных бриллиантов и изумрудов было найдено в багаже гражданина Индии, прибывшего из Дубая.

Инспекторы остановили его в "зеленом" коридоре и при проведении досмотра обнаружили в чемодане десятки камней, расфасованных в маленькие полиэтиленовые пакеты.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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