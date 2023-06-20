"Московский патруль": подмосковные полицейские задержали вероятного наркокурьера

Подмосковные полицейские задержали, по предварительной информации, наркокурьера, который ехал из Петербурга в Тулу по трассе М11 Нева.

Инспекторы ДПС остановили автомобиль на 105 километре для обычной проверки. Водитель стал сильно нервничать, чем вызвал подозрение у полицейских.

Они вызвали следственно-оперативную группу и досмотрели авто. Под обшивкой передней части салона автомобиля было обнаружено три пакета с порошкообразным веществом весом около 3 килограммов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.