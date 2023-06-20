20 июня, 21:35Происшествия
"Московский патруль": полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении
По предварительной информации, злоумышленники позвонили в квартиру 32-летнего жителя столицы. Когда он открыл дверь, проникли в помещение.
Там нападавшие, используя ножницы, стали угрожать применением насилия, опасного для жизни и здоровья, после чего, применив физическую силу, открыто похитили мобильный телефон и скрылись. Ущерб составил 10 тысяч рублей.
Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Полицейские устанавливают дополнительные преступные эпизоды.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль