"Московский патруль": полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении

По предварительной информации, злоумышленники позвонили в квартиру 32-летнего жителя столицы. Когда он открыл дверь, проникли в помещение.

Там нападавшие, используя ножницы, стали угрожать применением насилия, опасного для жизни и здоровья, после чего, применив физическую силу, открыто похитили мобильный телефон и скрылись. Ущерб составил 10 тысяч рублей.



Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Полицейские устанавливают дополнительные преступные эпизоды.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.