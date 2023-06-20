"Московский патруль": полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении

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20 июня, 21:35

Происшествия

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По предварительной информации, злоумышленники позвонили в квартиру 32-летнего жителя столицы. Когда он открыл дверь, проникли в помещение.

Там нападавшие, используя ножницы, стали угрожать применением насилия, опасного для жизни и здоровья, после чего, применив физическую силу, открыто похитили мобильный телефон и скрылись. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Полицейские устанавливают дополнительные преступные эпизоды.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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