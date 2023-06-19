19 июня, 21:45Общество
"Московский патруль": в автопарке дивизии Дзержинского появилось 20 современных машин
В автопарке дивизии имени Дзержинского, которая располагается в Подмосковье, появились 20 современных машин. Технику, которая поможет в выполнении боевых задач, передал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Также для военнослужащих Росгвардии состоялись квалификационные испытания на право ношения крапового берета. Его вручают лучшим из лучших. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль