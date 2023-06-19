"Московский патруль": в автопарке дивизии Дзержинского появилось 20 современных машин

В автопарке дивизии имени Дзержинского, которая располагается в Подмосковье, появились 20 современных машин. Технику, которая поможет в выполнении боевых задач, передал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Также для военнослужащих Росгвардии состоялись квалификационные испытания на право ношения крапового берета. Его вручают лучшим из лучших. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.