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19 июня, 21:45

Общество

"Московский патруль": в автопарке дивизии Дзержинского появилось 20 современных машин

"Московский патруль": в автопарке дивизии Дзержинского появилось 20 современных машин

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В автопарке дивизии имени Дзержинского, которая располагается в Подмосковье, появились 20 современных машин. Технику, которая поможет в выполнении боевых задач, передал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Также для военнослужащих Росгвардии состоялись квалификационные испытания на право ношения крапового берета. Его вручают лучшим из лучших. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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