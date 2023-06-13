"Московский патруль": в РФ уточнили основания для ареста предпринимателей

Владимир Путин подписал закон, который предписывает не отправлять бизнесменов и руководителей коммерческих организаций в СИЗО без крайне необходимости.

В тексте уточняется ряд оснований, необходимых для избрания предпринимателю меры пресечения в виде заключения под стражу. В их числе отсутствие постоянного места жительства на территории РФ, попытка скрыться от следствия и нарушение ранее избранной меры пресечения.

О необходимости такого подхода президент высказывался еще в марте текущего года. По словам главы государства, необходимо следить и за тем, чтобы расследование не нарушало работу предприятий и не становилось причиной распада трудовых коллективов.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

