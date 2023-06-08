"Московский патруль": москвичей обманули при покупке мотоциклов из-за рубежа

Граждане решили приобрести мотоциклы типа чоппер за рубежом, но после оплаты так и не смогли их получить. В связи с произошедшим они попытались обратиться в полицию, но уголовное дело так и не было возбуждено.

Один из пострадавших обратился к продавцу Руслану Тихоновичу, который заявил, что в наличии мотоцикла, который хотел приобрести мужчина, нет. Он предложил купить его на аукционе в США и привезти в контейнере в Россию. Он заявлял, что на все уйдет не больше трех месяцев и потребовал предоплату.

Мотоцикл прибыл в Россию через 2 года после положенного по договору срока, но владелец все равно не смог его получить.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

