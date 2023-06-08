"Московский патруль": суд арестовал двух мужчин, которые напали на женщину и обокрали ее

Бабушкинский суд Москвы арестовал двух мужчин, которых обвинили в разбойном нападении и краже мобильного телефона.

Находясь в одном из дворов, злоумышленники попросили у женщины смартфон чтобы послушать песни. В какой-то момент женщина заметила, что они ушли вместе с ее телефоном.

Догнав злоумышленников, женщина потребовала вернуть технику, но те выдвинули требования, что готовы обменять смартфон на 2 тысячи рублей. Потерпевшая согласилась, получила свой телефон обратно.

Позже они нашли женщину, отобрали смартфон и начали душить ее.

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