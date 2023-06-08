08 июня, 21:45Происшествия
"Московский патруль": полиция обнаружила плантацию конопли в Подмосковье
В подмосковном городе Клину полиция обнаружила плантацию конопли. Ее сотрудникам полиции показал мужчина, который и занимался посадкой наркотиков.
До этого столичные инспекторы ГИБДД в автомобиле такси обнаружили свертки с наркотическим веществом. Сотрудники полиции стали восстанавливать путь расфасованной марихуаны и в скором времени приехали в Подмосковье.
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Программа: Московский патруль