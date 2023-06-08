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08 июня, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": полиция обнаружила плантацию конопли в Подмосковье

"Московский патруль": полиция обнаружила плантацию конопли в Подмосковье

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В подмосковном городе Клину полиция обнаружила плантацию конопли. Ее сотрудникам полиции показал мужчина, который и занимался посадкой наркотиков.

До этого столичные инспекторы ГИБДД в автомобиле такси обнаружили свертки с наркотическим веществом. Сотрудники полиции стали восстанавливать путь расфасованной марихуаны и в скором времени приехали в Подмосковье.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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