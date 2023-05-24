"Московский патруль": таксист спас пенсионерку от мошенников в Москве

Не всегда мошенникам удается довести свои коварные планы до конца. Например, недавно в Москве неравнодушие и внимательность таксиста помешали аферистам обмануть старушку.

Началось все стандартно: женщине позвонили, якобы, из полиции и сообщили о том, что ее родственница стала виновницей ДТП. Ей якобы грозили проблемы с законом.



Старушка собрала все свои сбережения – полмиллиона рублей и передала сумку с деньгами таксисту, который должен был передать добычу мошенникам. Но в итоге обманутыми оказались сами мошенники.

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