"Московский патруль": присяжные признали Бережного виновным в убийстве тюменской школьницы

В Московской городском суде присяжные единогласно признали Виталия Бережного виновным в убийстве тюменской школьницы Насти Муравьевой. Также народные заседатели приняли решение, что он не заслуживает снисхождения.



Установлено, что летом 2021 года Бережной заманил 11-летнюю девочку к себе в квартиру, а потом убил ее. Тело Насти было обнаружено в районе озера. ДНК фигуранта совпала с образцами на теле ребенка. Сразу после задержания мужчина дал признательные показания, однако потом от них отказался.



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