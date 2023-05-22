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22 мая, 21:35

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"Московский патруль": присяжные признали Бережного виновным в убийстве тюменской школьницы

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В Московской городском суде присяжные единогласно признали Виталия Бережного виновным в убийстве тюменской школьницы Насти Муравьевой. Также народные заседатели приняли решение, что он не заслуживает снисхождения.

Установлено, что летом 2021 года Бережной заманил 11-летнюю девочку к себе в квартиру, а потом убил ее. Тело Насти было обнаружено в районе озера. ДНК фигуранта совпала с образцами на теле ребенка. Сразу после задержания мужчина дал признательные показания, однако потом от них отказался.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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