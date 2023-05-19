"Московский патруль": полицейские предотвратили скоростной заезд на Минском шоссе

В Подмосковье несколько автомобилей перекрыли движение на Минском шоссе. Полицейским удалось выяснить, что группа людей планировала устроить гонки на дороге.

Сотрудники полиции обнаружили спортивные автомобили. Также было установлено, что владельцами транспортных средств запланирована несогласованный скоростной заезд, который был предотвращен.

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