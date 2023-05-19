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19 мая, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": полиция задержала мужчин, которые украли шесть смартфонов

"Московский патруль": полиция задержала мужчин, которые украли шесть смартфонов

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В столичном районе Хамовниках двое мужчин украли несколько телефонов, сумма ущерба составила почти 700 тысяч рублей.

Мужчина подменял своего знакомого в пункте выдачи и выяснил где хранятся ключи от склада. Проникнув на склад, они унесли несколько смартфонов.

Сотрудники полиции задержали их, мужчинам грозит наказание по статье "Кража".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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