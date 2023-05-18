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18 мая, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": аферисты, представившиеся газовщиками, ограбили пенсионера в Москве

"Московский патруль": аферисты, представившиеся газовщиками, ограбили пенсионера в Москве

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В Подмосковье задержали аферистов, которые представлялись сотрудниками газовой службы. Они обманули ограбили пенсионера.

Злоумышленники приходили в дом мужчины дважды для того, чтобы узнать где он прячет денежные средства. Во время первого визита они попросили у пенсионера 40 тысяч рублей за работу, во второй раз вынесли из его дома 100 тысяч рублей.


Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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