"Московский патруль": аферисты, представившиеся газовщиками, ограбили пенсионера в Москве

В Подмосковье задержали аферистов, которые представлялись сотрудниками газовой службы. Они обманули ограбили пенсионера.

Злоумышленники приходили в дом мужчины дважды для того, чтобы узнать где он прячет денежные средства. Во время первого визита они попросили у пенсионера 40 тысяч рублей за работу, во второй раз вынесли из его дома 100 тысяч рублей.



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