18 мая, 21:35Происшествия
"Московский патруль": аферисты, представившиеся газовщиками, ограбили пенсионера в Москве
В Подмосковье задержали аферистов, которые представлялись сотрудниками газовой службы. Они обманули ограбили пенсионера.
Злоумышленники приходили в дом мужчины дважды для того, чтобы узнать где он прячет денежные средства. Во время первого визита они попросили у пенсионера 40 тысяч рублей за работу, во второй раз вынесли из его дома 100 тысяч рублей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль