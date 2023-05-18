"Московский патруль": в Москве задержали риелторов, сдававших несуществующие квартиры

В Москве задержаны работники риэлтерского агентства, которые сдавали в аренду несуществующие квартиры.

В столичном офисе злоумышленники общались с клиентами. Они предлагали гражданам выбрать пакет услуг по имеющимся в агентстве расценкам. После подписания договора и получения аванса злоумышленники исчезали с деньгами и распоряжались ими по своему усмотрению, на телефонных звонки потерпевших не отвечали.

Сумма ущерба превысила два миллиона рублей, возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Полицейские ищут возможных соучастников и тех, кто еще мог снять квартиру.

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