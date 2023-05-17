17 мая, 21:45Происшествия
"Московский патруль": полицейские задержали мужчину, укравшего телефон у пассажира метро
Полицейские задержали предполагаемого преступника, который украл телефон у пассажира метро.
Камера, установленная в вагоне электропоезда, зафиксировала как мужчина общается с пассажиром, после чего злоумышленник взял телефон жертвы и сделал вид, что ловит связь в вагоне.
Он попытался сбежать в момент закрытия дверей с чужим смартфоном, но пассажир успел выбежать из вагона и последовать за ним.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль