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17 мая, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": полицейские задержали мужчину, укравшего телефон у пассажира метро

"Московский патруль": полицейские задержали мужчину, укравшего телефон у пассажира метро

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Полицейские задержали предполагаемого преступника, который украл телефон у пассажира метро.

Камера, установленная в вагоне электропоезда, зафиксировала как мужчина общается с пассажиром, после чего злоумышленник взял телефон жертвы и сделал вид, что ловит связь в вагоне.

Он попытался сбежать в момент закрытия дверей с чужим смартфоном, но пассажир успел выбежать из вагона и последовать за ним.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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