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16 мая, 21:45

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"Московский патруль": полицейский спас раненную собаку в Подмосковье

"Московский патруль": полицейский спас раненную собаку в Подмосковье

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Полицейский в Подмосковье спас раненую собаку, доставил ее в ветеринарную клинику и помог отыскать хозяина.

Сообщение о раненной овчарке поступило в дежурную часть Госавтоинспекции. Инспектор ДПС Денис Бондарев вместе с коллегами выехал на место и нашел животное на обочине. Собака лежала на земле с закрытыми глазами и практически не шевелилась.

Бондарев перенес собаку в служебный автомобиль. По пути в ветеринарную клинику он связался с волонтерами, которые помогли найти хозяина собаки. Оказалось, животное пропало недавно. Узнав о том, что случилось с питомцем, владелец приехал в клинику и поблагодарил инспектора за спасение овчарки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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