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11 мая, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": полицейские задержали нетрезвого москвича за селфи в метро

"Московский патруль": полицейские задержали нетрезвого москвича за селфи в метро

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В Москве полицейские задержали нетрезвого пассажира метро, который решил сфотографироваться в тоннеле подземки.

Кадр, который мог стать последним в жизни, молодой человек сделал на станции "Павелецкая" Замоскворецкой линии. Он спустился на рельсы и достал телефон для того, чтобы запечатлеть себя. Другие пассажиры пытались вразумить мужчину.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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