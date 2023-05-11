"Московский патруль": полицейские задержали нетрезвого москвича за селфи в метро

В Москве полицейские задержали нетрезвого пассажира метро, который решил сфотографироваться в тоннеле подземки.

Кадр, который мог стать последним в жизни, молодой человек сделал на станции "Павелецкая" Замоскворецкой линии. Он спустился на рельсы и достал телефон для того, чтобы запечатлеть себя. Другие пассажиры пытались вразумить мужчину.

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