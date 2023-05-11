"Московский патруль": партию роскошных украшений изъяла Домодедовская таможня

Партию роскошных украшений на несколько миллионов рублей изъяли сотрудники Домодедовской таможни. Изделия от именитых модных домов пыталась ввезти в страну пассажирка, прилетевшая из Объединенных Арабских Эмиратов.

Женщина пыталась пронести драгоценности через зеленый коридор и уклониться от уплаты таможенных платежей, превышающих в общей сумме 2 миллиона рублей. Она была остановлена инспекторами и в ходе устного опроса не сообщила о наличии товаров, подлежащих таможенному декларированию.

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