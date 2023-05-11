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11 мая, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": партию роскошных украшений изъяла Домодедовская таможня

"Московский патруль": партию роскошных украшений изъяла Домодедовская таможня

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Партию роскошных украшений на несколько миллионов рублей изъяли сотрудники Домодедовской таможни. Изделия от именитых модных домов пыталась ввезти в страну пассажирка, прилетевшая из Объединенных Арабских Эмиратов.

Женщина пыталась пронести драгоценности через зеленый коридор и уклониться от уплаты таможенных платежей, превышающих в общей сумме 2 миллиона рублей. Она была остановлена инспекторами и в ходе устного опроса не сообщила о наличии товаров, подлежащих таможенному декларированию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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