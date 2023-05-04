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04 мая, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": в деле отравителя Выговского могут быть новые эпизоды

"Московский патруль": в деле отравителя Выговского могут быть новые эпизоды

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В деле Алексея Выговского, который травил людей в электричках еще в 2000-х годах могут быть новые эпизоды.

Выговский осужден и отбывает наказание за серию умышленных отравлений, 15 из которых со смертельным исходом. Своим жертвам он предлагал выпить из его фляги алкоголь со снотворным, после чего грабил попутчика.

Сколько еще жизней на счету душегуба? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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