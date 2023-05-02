"Московский патруль": в Подмосковье задержали сбытчика героина

В Богородском городском округе Подмосковья полицейские задержали предполагаемого сбытчика героина. Злоумышленником оказался ранее судимый за кражу мужчина. Об этом сообщили в МВД по Московской области.

В ведомстве рассказали, что правоохранители провели досмотр и обнаружили в его автомобиле 88 свертков с порошкообразным веществом. По месту жительства полицейские нашли еще 56 аналогичных свертков. Все найденное было изъято. Кроме того, у злоумышленника изъяли электронные весы и упаковочный материал. Также полицейские нашли у мужчины 145 свертков с героином.

В свою очередь, Ногинский городской суд заключил фигуранта уголовного дела под стражу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

