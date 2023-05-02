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02 мая, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": москвичку заподозрили в убийстве 90-летней матери

"Московский патруль": москвичку заподозрили в убийстве 90-летней матери

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Москвичку заподозрили в жестоком убийстве 90-летней матери. Тело пожилой женщины нашли с многочисленными ножевыми ранениями в собственной квартире на улице Расплетина.

На месте происшествия работали криминалисты и следователи. По некоторым данным, пожилой женщине нанесли 150 ножевых ранений. В настоящее время дочь погибшей задержали. В ближайшее время в отношении нее будет избрана мера пресечения в виде лишения свободы. Расследование продолжается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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