02 мая, 21:35Происшествия
"Московский патруль": москвичку заподозрили в убийстве 90-летней матери
Москвичку заподозрили в жестоком убийстве 90-летней матери. Тело пожилой женщины нашли с многочисленными ножевыми ранениями в собственной квартире на улице Расплетина.
На месте происшествия работали криминалисты и следователи. По некоторым данным, пожилой женщине нанесли 150 ножевых ранений. В настоящее время дочь погибшей задержали. В ближайшее время в отношении нее будет избрана мера пресечения в виде лишения свободы. Расследование продолжается.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль