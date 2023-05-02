"Московский патруль": в Москве заступили на дежурство спасатели на мотоциклах

В Москве заступили на дежурство спасатели на мотоциклах. Патрулировать улицы они начинают весной. Мотогруппы пожарно-спасательного центра работают в городе девятый год, их привлекают для ликвидации последствий ДТП, оказания первой помощи пострадавшим, в тушении пожаров и даже в поисках, потерявшихся в лесу.

Одиннадцать расчетов быстрого реагирования на 22 пожарно-спасательных мотоциклах ежедневно совершают объезд всех административных округов. В их маршруты входят ключевые автомагистрали, лесопарковые территории и зоны отдыха. Подготовка к новому мотосезону заняла у спасателей около трех месяцев. За это время они отработали навыки оказания первой помощи пострадавшим, мастерство вождения мотоцикла, применение на практике аварийно-спасательного и пожарного снаряжения.

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