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28 апреля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": суд избрал меру пресечения Блиновской

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В Москве суд избрал меру пресечения Елене Блиновской, которую обвиняют в неуплате налогов почти на миллиард рублей. Блогера отправили под домашний арест до 26 июня.

Кроме того, ей запретили пользоваться интернетом. При этом адвокат блогера рассказала, что Блиновская перечислила в бюджет значительную сумму, однако конкретные цифры не назвала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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