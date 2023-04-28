"Московский патруль": суд избрал меру пресечения Блиновской

В Москве суд избрал меру пресечения Елене Блиновской, которую обвиняют в неуплате налогов почти на миллиард рублей. Блогера отправили под домашний арест до 26 июня.

Кроме того, ей запретили пользоваться интернетом. При этом адвокат блогера рассказала, что Блиновская перечислила в бюджет значительную сумму, однако конкретные цифры не назвала.

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