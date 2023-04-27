27 апреля, 21:45Происшествия
"Московский патруль": пенсионерка потеряла квартиры и сбережения после звонка мошенников
В Москве пенсионерка потеряла две квартиры и все сбережения после звонка мошенников. По телефону неизвестные представлялись сначала сотрудниками службы безопасности банка, а потом правоохранителями.
Пожилой женщине сообщили о том, что за ней якобы ведет охоту преступник, который собирается ее убить. Под давлением доверчивая пенсионерка согласилась на все условия вымогателей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль