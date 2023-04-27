"Московский патруль": пенсионерка потеряла квартиры и сбережения после звонка мошенников

В Москве пенсионерка потеряла две квартиры и все сбережения после звонка мошенников. По телефону неизвестные представлялись сначала сотрудниками службы безопасности банка, а потом правоохранителями.

Пожилой женщине сообщили о том, что за ней якобы ведет охоту преступник, который собирается ее убить. Под давлением доверчивая пенсионерка согласилась на все условия вымогателей.

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