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27 апреля, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": пенсионерка потеряла квартиры и сбережения после звонка мошенников

"Московский патруль": пенсионерка потеряла квартиры и сбережения после звонка мошенников

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В Москве пенсионерка потеряла две квартиры и все сбережения после звонка мошенников. По телефону неизвестные представлялись сначала сотрудниками службы безопасности банка, а потом правоохранителями.

Пожилой женщине сообщили о том, что за ней якобы ведет охоту преступник, который собирается ее убить. Под давлением доверчивая пенсионерка согласилась на все условия вымогателей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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