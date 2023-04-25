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25 апреля, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": судью обвиняют в посредничестве при передаче взятки

"Московский патруль": судью обвиняют в посредничестве при передаче взятки

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В Никулинском суде столицы начался процесс над Еленой Кондрат, которая недавно сама была судьей Арбитражного суда Москвы. Сейчас женщина является фигуранткой уголовного дела о взяточничестве.

Ее обвиняют в посредничестве при передаче незаконного вознаграждения. Следователи выяснили, что в сентябре 2020 года Кондрат предложила своей коллеге судье Елене Махалкиной 50 тысяч долларов за исключение нескольких человек из списка ответчиков по делу о банкротстве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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