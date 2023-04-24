"Московский патруль": похититель антикварного оружия был отправлен под домашний арест

Тверской районный суд Москвы по требованию столичной прокуратуры отправил под домашний арест похитителя антикварного оружия.

Итальянский палаш работы начала XX века обвиняемый получил от владельца еще в 2017 году, но так и не отдал за него деньги. Позднее он попытался перепродать холодное оружие, за что был задержан.

Специалисты оценивают стоимость палаша в 8,5 миллиона рублей. Согласно заключению экспертов, он относится к культурным ценностям имеющим особое значение.

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