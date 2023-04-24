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24 апреля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": похититель антикварного оружия был отправлен под домашний арест

"Московский патруль": похититель антикварного оружия был отправлен под домашний арест

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Тверской районный суд Москвы по требованию столичной прокуратуры отправил под домашний арест похитителя антикварного оружия.

Итальянский палаш работы начала XX века обвиняемый получил от владельца еще в 2017 году, но так и не отдал за него деньги. Позднее он попытался перепродать холодное оружие, за что был задержан.

Специалисты оценивают стоимость палаша в 8,5 миллиона рублей. Согласно заключению экспертов, он относится к культурным ценностям имеющим особое значение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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