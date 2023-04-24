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24 апреля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": сотрудники ДПС задержали мужчину, которого подозревают в краже авто

"Московский патруль": сотрудники ДПС задержали мужчину, которого подозревают в краже авто

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На Пятницком шоссе сотрудниками полка ДПС "Северный" Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области по ориентировке от оперативников был найден автомобиль с подложными номерными знаками.

После инспекторы ДПС задержали мужчину, которого подозревают в краже машины в Зеленограде. Мужчина не смог скрыться от сотрудников на угнанном автомобиле.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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