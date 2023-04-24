"Московский патруль": суд возбудил следствие по делу "лимонадного отравителя" Сабанова

В Басманном суде Москвы 24 апреля должны были вынести приговор Мурату Сабанову, которого также называют "лимонадным отравителем".

Он знакомился с компаниями отдыхающих людей на Чистых прудах, подливал в их спиртное клофелин и забирал ценные вещи.

До этого его приговаривали 16 годам колонии, но прокуратура нашла в деле ряд ошибок, и материалы вернули на доследование.

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