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24 апреля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": суд возбудил следствие по делу "лимонадного отравителя" Сабанова

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В Басманном суде Москвы 24 апреля должны были вынести приговор Мурату Сабанову, которого также называют "лимонадным отравителем".

Он знакомился с компаниями отдыхающих людей на Чистых прудах, подливал в их спиртное клофелин и забирал ценные вещи.

До этого его приговаривали 16 годам колонии, но прокуратура нашла в деле ряд ошибок, и материалы вернули на доследование.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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