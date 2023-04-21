21 апреля, 21:45Происшествия
"Московский патруль": супружеская пара лишилась квартиры после оформления кредита
Супруги Смахталины из Москвы рассказали, как взяли кредит и лишились квартиры. Они не смогли финансово справиться с займом под залог недвижимости.
Перед тем, как попробовать погасить кредит, они обратились к некой гильдии ростовщиков. После их работы квартира семьи оказалась в собственности у другого человека, который может быть связан с брокерской конторой.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль