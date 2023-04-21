"Московский патруль": супружеская пара лишилась квартиры после оформления кредита

Супруги Смахталины из Москвы рассказали, как взяли кредит и лишились квартиры. Они не смогли финансово справиться с займом под залог недвижимости.

Перед тем, как попробовать погасить кредит, они обратились к некой гильдии ростовщиков. После их работы квартира семьи оказалась в собственности у другого человека, который может быть связан с брокерской конторой.

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