"Московский патруль": злоумышленник украл у пенсионерки паспорт и деньги в Люберцах

Пенсионерка из подмосковных Люберец потеряла паспорт и пенсионные накопления после того, как в ее квартиру зашел неизвестный.

На улице он предложил женщине купить постельное белье. Денег у пенсионерки собой не оказалось и она пригласила злоумышленника в свою квартиру, где он и украл деньги.

Сотрудникам полиции удалось задержать грабителя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

