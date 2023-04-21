21 апреля, 21:45Происшествия
"Московский патруль": злоумышленник украл у пенсионерки паспорт и деньги в Люберцах
Пенсионерка из подмосковных Люберец потеряла паспорт и пенсионные накопления после того, как в ее квартиру зашел неизвестный.
На улице он предложил женщине купить постельное белье. Денег у пенсионерки собой не оказалось и она пригласила злоумышленника в свою квартиру, где он и украл деньги.
Сотрудникам полиции удалось задержать грабителя.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль