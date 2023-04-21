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21 апреля, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": злоумышленник украл у пенсионерки паспорт и деньги в Люберцах

"Московский патруль": злоумышленник украл у пенсионерки паспорт и деньги в Люберцах

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Пенсионерка из подмосковных Люберец потеряла паспорт и пенсионные накопления после того, как в ее квартиру зашел неизвестный.

На улице он предложил женщине купить постельное белье. Денег у пенсионерки собой не оказалось и она пригласила злоумышленника в свою квартиру, где он и украл деньги.

Сотрудникам полиции удалось задержать грабителя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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