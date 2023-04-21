21 апреля, 21:45Происшествия
"Московский патруль": студент на самокате наехал на бабушку с внучкой в Москве
В Москве после аварии с самокатом четырехлетняя девочка попала в реанимацию.18-летний студент наехал на бабушку с внучкой на улице Вешняковской.
На кадрах, снятых камерой наблюдения видно, как трое студентов, катаясь на средствах индивидуальной мобильности, двигались в сторону группы людей.
Один из них попытался изменить направление движения, но избежать столкновения с ребенком не удалось.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль