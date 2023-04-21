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21 апреля, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": студент на самокате наехал на бабушку с внучкой в Москве

"Московский патруль": студент на самокате наехал на бабушку с внучкой в Москве

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В Москве после аварии с самокатом четырехлетняя девочка попала в реанимацию.18-летний студент наехал на бабушку с внучкой на улице Вешняковской.

На кадрах, снятых камерой наблюдения видно, как трое студентов, катаясь на средствах индивидуальной мобильности, двигались в сторону группы людей.

Один из них попытался изменить направление движения, но избежать столкновения с ребенком не удалось.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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