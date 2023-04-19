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19 апреля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": полиция задержала грабителя, который проникал в дома через окна

"Московский патруль": полиция задержала грабителя, который проникал в дома через окна

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Полиции удалось выйти на след вора, который проникал в дома подмосковного города Подольска через окна.

По предварительным данным от сотрудников правоохранительных органов, мужчина выбирал квартиры, которые располагались на первых этажах.

Как сообщали потерпевшие, вор забирал из квартир не только драгоценности, деньги и дорогие вещи, но и алкоголь. Похищенное он сбывал в пунктах скупки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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