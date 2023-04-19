19 апреля, 21:30Происшествия
"Московский патруль": полиция задержала курьера, который похищал личные вещи москвичей
Полицейские задержали курьера, который вместо доставки товаров похищал личные вещи москвичей.
Сотрудники полиции изучили кадры с камер видеонаблюдения, которые были сделаны у одного из домов в центре столицы. На них удалось заметить, как девушка заходила в подъезд дома, а за ней зашел неизвестный, который представился доставщиком.
Он попытался напасть на девушку и, предположительно, угрожая ей ножом, стал требовать отдать ему смартфон. Когда девушка отдала телефон, мужчина скрылся.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль