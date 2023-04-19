"Московский патруль": полиция задержала курьера, который похищал личные вещи москвичей

Полицейские задержали курьера, который вместо доставки товаров похищал личные вещи москвичей.

Сотрудники полиции изучили кадры с камер видеонаблюдения, которые были сделаны у одного из домов в центре столицы. На них удалось заметить, как девушка заходила в подъезд дома, а за ней зашел неизвестный, который представился доставщиком.

Он попытался напасть на девушку и, предположительно, угрожая ей ножом, стал требовать отдать ему смартфон. Когда девушка отдала телефон, мужчина скрылся.

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