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19 апреля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": полиция задержала курьера, который похищал личные вещи москвичей

"Московский патруль": полиция задержала курьера, который похищал личные вещи москвичей

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Полицейские задержали курьера, который вместо доставки товаров похищал личные вещи москвичей.

Сотрудники полиции изучили кадры с камер видеонаблюдения, которые были сделаны у одного из домов в центре столицы. На них удалось заметить, как девушка заходила в подъезд дома, а за ней зашел неизвестный, который представился доставщиком.

Он попытался напасть на девушку и, предположительно, угрожая ей ножом, стал требовать отдать ему смартфон. Когда девушка отдала телефон, мужчина скрылся.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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