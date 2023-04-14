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14 апреля, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": телефонные мошенники украли у пенсионера 9 миллионов рублей

"Московский патруль": телефонные мошенники украли у пенсионера 9 миллионов рублей

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Телефонные мошенники выманили у пенсионера 9 миллионов рублей. Столичные полицейские задержали их предполагаемого пособника – курьера, который приехал за деньгами.

Злоумышленника вычислили с помощью видеозаписи, снятой камерой наблюдения. Аферисту не помогла маскировка в виде черной маски, скрывающей лицо. А началась эта история с телефонного звонка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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