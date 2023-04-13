13 апреля, 21:45Происшествия
"Московский патруль": больше тонны бивней мамонта пытались вывезти контрабандисты из РФ
Больше тонны уникальных бивней мамонта пытались вывезти контрабандисты из России в Азию.
Нелегальный груз обнаружили сотрудники таможни в Шереметьево. По документам в коробках должен был находиться некий материал для поделок, но на деле это оказались уникальные останки животных, которые жили на территории Якутии десятки и даже сотни тысяч лет назад. Чтобы незаметно вывезти 95 бивней, контрабандисты распилили их и пронумеровали для учета.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль