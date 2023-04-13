"Московский патруль": подозреваемая в аварии Наталья Украинская предстала перед судом

Предполагаемая виновница страшной аварии Наталья Украинская предстала перед Тушинским судом столицы.

В декабре прошлого года она села за руль автомобиля в состоянии наркотического опьянения, вылетела на тротуар и сбила женщину с двумя детьми.

Мать и четырехлетний ребенок погибли на месте, девочка чудом выжила. Какие заявления сделала Украинская в суде? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.