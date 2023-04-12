12 апреля, 21:30Происшествия
"Московский патруль": экс-замначальника столичной таможни Сергей Цуканов получил приговор
Бывшего заместителя начальника столичной таможни Сергея Цуканова осудили на пять лет колонии строгого режима за взятку.
По данным следствия, осенью 2020 года он лично получил взятку в полмиллиона рублей от представителя компании, в отношении которой таможня проводила проверку.
Речь идет о магазине меховых изделий. Цуканов изъял у бизнесменов почти 300 итальянских и греческих шуб из шиншиллы и соболя, но на склад таможни товар попал только спустя шесть дней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль