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12 апреля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": экс-замначальника столичной таможни Сергей Цуканов получил приговор

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Бывшего заместителя начальника столичной таможни Сергея Цуканова осудили на пять лет колонии строгого режима за взятку.

По данным следствия, осенью 2020 года он лично получил взятку в полмиллиона рублей от представителя компании, в отношении которой таможня проводила проверку.

Речь идет о магазине меховых изделий. Цуканов изъял у бизнесменов почти 300 итальянских и греческих шуб из шиншиллы и соболя, но на склад таможни товар попал только спустя шесть дней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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