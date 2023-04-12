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12 апреля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": убийца модели Гретты Ведлер получил 15 лет колонии строго режима

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Убийца модели Гретты Ведлер Дмитрий Коровин получил 15 лет колонии строго режима. Такой приговор вынес Пресненский суд столицы.

Преступление произошло в номере элитного отеля в Москве, оттуда Коровин тайно вывез тело девушки в село Сошки, недалеко от Липецка. Там труп хранился до 2022 года, пока следователи и криминалисты нашли его.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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