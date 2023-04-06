"Московский патруль": полиция задержала накркокурьера в Москве

До десяти лет лишения свободы грозит задержанному на МКАД злоумышленнику, который перевозил в багажнике почти 900 граммов запрещенных веществ.

В ходе осмотра транспортного средства, на котором передвигался мужчина, полицейскими в багажнике найдено еще 8 свертков с аналогичным веществом внутри. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – гашишем общей массой более 880 граммов.

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