"Московский патруль": суд арестовал пытавшегося украсть более 200 тыс рублей у пенсионерки

До пяти лет лишения свободы грозит криминальному курьеру, который забрал более 200 тысяч рублей у пенсионерки. Предполагаемого преступника зафиксировала камера наблюдения

Предварительно установлено, что злоумышленник позвонил 81-летней москвичке и сообщил, что ее близкая подруга попала в аварию и ей срочно требуются деньги на лечение. Введенная в заблуждение пенсионерка собрала свои сбережения, сложила в сумку и передала все прибывшему курьеру.

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