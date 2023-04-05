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05 апреля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": суд арестовал пытавшегося украсть более 200 тыс рублей у пенсионерки

"Московский патруль": суд арестовал пытавшегося украсть более 200 тыс рублей у пенсионерки

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До пяти лет лишения свободы грозит криминальному курьеру, который забрал более 200 тысяч рублей у пенсионерки. Предполагаемого преступника зафиксировала камера наблюдения

Предварительно установлено, что злоумышленник позвонил 81-летней москвичке и сообщил, что ее близкая подруга попала в аварию и ей срочно требуются деньги на лечение. Введенная в заблуждение пенсионерка собрала свои сбережения, сложила в сумку и передала все прибывшему курьеру.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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